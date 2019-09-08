Горно-Алтайск, , 16:03 — REGNUM В Республике Алтай завершилось голосование на выборах главы и депутатов Государственного собрания — Эл Курултай (региональный парламент).

В 20:00 закрылись избирательные участки, начинается подсчёт голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай 8 сентября в 08:00 по местному времени открылись 236 избирательных участков. На должность главы претендуют Виктор Ромашкин от КПРФ, Дмитрий Софронов от ЛДПР, Олег Хорохордин от «Единой России». На 30 мест в региональном парламенте претендуют 193 кандидата.

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Явка на выборы главы Республики Алтай в 2014 году составила 54,2%. Окончательная явка на выборах-2019 станет известна позже, на 18:00 она составляла около 44,5%.

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