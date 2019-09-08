Анкара, , 16:02 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции продолжают перебрасывать в приграничный с Сирией район военную технику. Об этом передает в воскресенье, 8 сентября, Anadolu Ajansi со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным военного ведомства, конвой с бронетехникой выдвинулся из расположения 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе в район Акчакале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США и Турции договорились о создании на сирийско-турецкой границе совместной зоны безопасности.

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