Тула, , 16:02 — REGNUM 20,44% избирателей Тульской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Тульской областной думы к 15:00 8 сентября, сообщили в облизбиркоме. В 2014 году явка на то же время составляла почти 25%.

На выборах депутатов Тульской гордумы к 15:00 проголосовали 15,2% избирателей.

Как напоминает ИА REGNUM, в Тульскую областную думу VII созыва 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 — по одномандатным округам. На 35 мест в гордуме претендуют 162 кандидата по спискам и 130 одномандатников.