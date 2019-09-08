Новосибирск, , 16:00 — REGNUM Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 (время местное) составила по данным избиркома 19,13% (227 239 человек), на довыборах в горсовет — 22,82% (5 766 человек).

Через несколько минут избирательные участки в Новосибирской области закроются. Ровно в 20:00 (время местное) голосование по 30 избирательным кампаниям будет завершено.

В 23:00 (время местное) состоится брифинг избирательной комиссии Новосибирска. Избирком озвучит первые итоги выборов.

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