Курган, , 15:51 — REGNUM В Кургане один из избирателей схватил бюллетень и убежал с ним. Об этом пишет Накануне.Ru со ссылкой на представителя областной общественной палаты Михаила Белоусова.

«Одно нарушение было серьезное — какой-то неадекватный человек схватил бюллетень и убежал», — сказал Белоусов.

Глава избиркома Кургана Александр Якушев в свою очередь пояснил журналистам, что сотрудники участковых комиссий проинструктированы о том, что надо делать в таких случаях. В конфликт не вступать, а просто сообщить полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, жители области сегодня выбирают губернатора. А Кургана — городскую думу. Всего в Зауралье проводится более 300 разных выборов.