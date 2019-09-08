Пенза, , 15:51 — REGNUM По состоянию на 15:00, на избирательные участки для выборов депутатов гордумы Пензы пришли 20,77% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС Выборы.

Памятная монета Банка России (2013)

По предварительным данным, самый низкий показатель явки фиксируется в Первомайском районе по округу №24 — 18,45%.

Максимально активно голосуют жители этого же района, но по округу №20 — здесь на избирательные участки пришли 29,92% граждан, имеющих право голоса.

На выборах в Кузнецке и Заречном явка не превышает 19%.

На прошлых выборах депутатов гордумы Пензы в 2014 году явка к этому часа составила 14,85%, к 18 часам — 19,47%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе замещаются 2 720 мандатов, для участия в выборах подали заявления 3 720 кандидатов, из которых зарегистрировали 3 630 участников.