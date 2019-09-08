Астрахань, , 15:51 — REGNUM На выборах губернатора Астраханской области проголосовали 23,62% избирателей. Такие данные по состоянию на 15:00 по местному времени приводит региональная избирательная комиссия.

Активнее всего на избирательные участки идут жители города Знаменска (38,65%), Красноярского района (35,58%) и Черноярского района (33,32%). Во всех муниципалитетах явка превысила 20%.

В бюллетенях на выборах губернатора — четыре кандидата: Николай Арефьев (КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Сергей Сычёв («Партия пенсионеров») и Тимофей Щербаков (ЛДПР). Также жители региона выбирают глав местного самоуправления и депутатов разных уровней.

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