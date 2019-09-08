Псков, , 15:48 — REGNUM На дополнительных выборах депутатов регионального парламента и Псковской городской думы, которые проходят сегодня, 8 сентября, в Пскове, явка избирателей достигла 12%. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, на довыборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному округу №2 к 15:00 проголосовали 11,87% избирателей, это 3047 человек.

На дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 к 15:00 явка составила 12,48% (1233 человека).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области также сегодня, 8 сентября, проходят выборы глав в шести районах, и там избиратели голосуют активнее: к 15:00 явка на этих выборах превысила 30%, а в Усвятском районе Псковской области достигла 45%.

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Всего в регионе проходят 13 избирательных кампаний, проголосовать могут 92 тыс. избирателей Псковской области.