Кызыл, , 16:01 — REGNUM В Туве, где сегодня выбирали депутатов регионального парламента, завершилось голосование. 186 работавших избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени.

Перед началом голосование на севере республики произошёл инцидент с нападением неизвестных всадников на автобус с наблюдателями. В МВД после проверки заявили, что на автобусе следов от пуль не обнаружено, а «только проколоты первые два колеса».

Как сообщало ИА REGNUM, на 32 мандата в Верховном хурале республики претендовал 271 кандидат.

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