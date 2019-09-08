Кемерово, , 15:44 — REGNUM Явка избирателей на выборах в Кузбассе к 15:00 составила 39,63%. На избирательных участков побывали 86 824 избирателя, сообщили в кемеровском избиркоме.

Напомним, что по данным на 12:00 явка в регионе составляла 22,94% или 50 249 избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе сегодня, 8 сентября, проходит 15 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 Кемерова; дополнительные выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, 8 и 15; дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе проходит 15 избирательных кампаний, с явкой к 12:00 — 22,94%