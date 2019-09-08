Псков, , 15:43 — REGNUM В Псковской области, по данным облизбиркома на 15:00, явка избирателей на выборы глав районов превысила 30%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на выборах главы Усвятского района к середине дня проголосовали 45,11% избирателей — 1703 человека.

На выборах главы Пустошкинского района явка составила 38,61% (2746 человек), главы Новоржевского района — 37,15% (2558 человек), Бежаницкого района — 34,46% (3368 человек), Пушкиногорского района — 33,78% (2529 человек), главы Дновского района — 32,32% (3279 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 8 сентября, проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях. В выборах могут принять участие 92 тыс. избирателей — 17,3% от их общего числа.

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