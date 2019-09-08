Улан-Удэ, 8 сентября 2019, 15:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершилась процедура голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.
Всего в городе работал 161 участок. Горожане выбирали мэра столицы, а также депутатов городского совета.
Как сообщало иа, за главное кресло города боролись шесть кандидатов — Батодалай Багдаев (КПСС),Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия»), Вячеслав Мархаев (КПРФ),Алексей Хандархаев («Гражданская платформа»), Николай Чимитов (ЛДПР) иИгорь Шутенков (самовыдвиженец). На 30 депутатских мандатов в горсовете Улан-Удэ зарегистрировано 135 кандидатов.
Тем временем, на участках начался подсчёт голосов.
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