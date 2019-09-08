Батайск, Ростовская область, , 15:36 — REGNUM Жители Батайска (Ростовская область) проявляют высокую избирательную активность на выборах депутатов городской думы по сравнению с выборами 2014 года.

В частности, к 10:00 в 2019 году на избирательные участки пришли 2,58% батайчан, в 2014 году этот показатель был равен лишь 1%. К полудню явка избирателей в Батайске превысила 10%, что вдвое больше, чем пять лет назад, когда явка на 12:00 составила только 5%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области жители Азова, Таганрога и Батайска формируют новый состав городских дум. Ещё в 14 муниципальных образованиях проходят дополнительные выборы депутатов.

В целом и азовчане, и таганрожцы, и батайчане демонстрируют высокую избирательную активность по сравнению с выборами 2014 года.

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