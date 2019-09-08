Сухум, , 15:36 — REGNUM Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка на 15:00 часов составила 38,41%. Об этом 8 сентября на брифинге сообщил глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия, передает ТАСС.

По словам Гогия, на первом туре явка на это время составила 39,14%.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25%, победитель будет определен простым большинством голосов.

8 сентября в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (22,91%). Оба кандидата уже проголосовали.

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