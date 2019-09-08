Казань, , 15:35 — REGNUM Председатель Государственного совета Татарии Фарид Мухаметшин, который проголосовал утром, оценил настроение избирателей как «хорошее». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он сообщил на брифинге из единого информационного центра республики.

На вопрос журналистов о настроении избирателей, глава регионального парламента отметил, что «настроение хорошее».

«Я проснулся утром, увидел солнышко, тёплую хорошую погоду, настроение поднялось. Хотя многие говорили, что летний день может повлиять (на явку избирателей). Наверное, может повлиять, но настроение хорошее», — сказал Фарид Мухаметшин.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госсовета с супругой утром проголосовали на избирательном участке 43, который располагается в лицее №116 в Казани.

Напомним, жители Татарии выбирают 100 депутатов Госсовета, на места которых претендуют более 400 человек. Выборы идут по смешанной системе.