Новосибирск, , 15:32 — REGNUM Явка избирателей на довыборах в горсовет Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 к 18:00 составила 19,96%.

Напомним, что к 15:00 (время местное) явка на этих довыборах составляла 13,23%.

Тем временем, как ранее сообщило ИА REGNUM, после обращения члена участковой избирательной комиссии в Калининском районе было возбуждено административное дело о подкупе избирателей.

Отметим, что место в горсовете Новосибирска стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

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