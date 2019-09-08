Таганрог, Ростовская область, , 15:24 — REGNUM Жители трёх городов Ростовской области — Азова, Таганрога и Батайска — формируют новый состав городских дум. Таганрожцы в текущем году приходят на избирательные участки, работающие в приморском городе, активнее, чем на выборах депутатов городской думы города Таганрога шестого созыва 14 сентября 2014 года.

Таганрог Dimon2007

Так, в списки избирателей пять лет назад было включено почти 226 тыс. таганрожцев. В 2014 году к 10:00 явка составила 2,25%. Для сравнения: в текущем году отдали свои голоса к этому времени 3,53%.

К полудню явка в 2014 году чуть превысила 8%, в 2019 году составила 9,4%.

ИА REGNUM напоминает, что жители Азова более активно принимают участие в голосовании, чем в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области азовчане голосуют более активно, чем в 2014 году