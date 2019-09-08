Новосибирск, , 15:24 — REGNUM В Новосибирске после обращения члена участковой избирательной комиссии в Калининском районе Новосибирска возбуждено административное дело о подкупе избирателей на довыборах в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12, сообщила «ТАСС» председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая.

Краткая отметила, что административное дело возбуждено по статье 5.16 КоАП РФ («Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах»), идёт стадия рассмотрения.

Как сообщается, несколько мужчин предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов. Члены УИКа вызвали сотрудников полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сегодня проходят довыборы в Горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе. Место стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

Явка избирателей к 18:00 составила 19,96%.

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