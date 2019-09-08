Иркутск, , 15:21 — REGNUM В Иркутской области где сегодня, 8 сентября, выбирали кандидатов в парламент и органы местного самоуправления, закрылись все избирательные участки, начался подсчёт голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Тайга у Байкала. 1900 г

По данным официального сайта иркутских единороссов, по явке пока лидирует Бяандаевский район, там проголосовали 57,45% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 8 сентября, одновременно прошли 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. Возможность голосования получили 1,2 млн человек.