Хабаровск, , 15:19 — REGNUM Незарегистрированное движение «Голос» удалило со своего сайта «Карта нарушений на выборах» десятки сообщений, размещенных наблюдателями на завершившихся в Хабаровском крае выборах.

Напомним, что движение «Голос» и его «Карта нарушений» уже давно дискредитировали себя, так как большинство сообщений о якобы имевших место нарушениях не имеют под собой реальных оснований.

Однако теперь «Голос» стал удалять со свое «Карты» сообщения о реальных нарушениях, которые были допущены оппозиционными кандидами и их людьми.

Уже с утра на «Карте нарушений» стала пропадать информация о реальных нарушениях на выборах в Хабаровском крае. Авторам стали приходить извещения о том, что их сообщения о нарушениях якобы «не соответствуют правилам публикации» и потому были удалены.

Во второй половине дня счёт таким «несоответствиям» пошёл на десятки.