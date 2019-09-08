Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В Свердловской области на интерактивную карту движения «Голос» в единый день голосования поступило два сигнала от граждан о нарушениях в ходе выборов (по состоянию на 16:00 по местному времени). Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Оба сообщения поступили из Алапаевского городского округа и после проверки не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов в Свердловской области по состоянию на 15:00 в избирком поступило 77 обращений граждан.

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