Казань, , 15:13 — REGNUM Выборы — это «праздник и возможность побыть с семьёй». В Казани в связи с проведением масштабной концертной программой будут усилены меры безопасности. В связи с этим вице-премьер Татарии Лейла Фазлеева призвала жителей и гостей татарской столицы воздержать от проноса «больших сумок и чемоданов», а также жидкостей. Об этом она заявила в пресс-центре ЦИК Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она подчеркнула, что «выборы всегда были праздничным мероприятиям», позволяя прийти на участок вместе с семьёй. Фазлеева отметила, что апробированная в регионе «технология «Я проголосовал!» «пользуется популярностью» у населения и «всегда бывает доброй».

«Приходят с браслетами (тем, кто проголосовал, дают браслеты, прим. ИА REGNUM), приходят вместе с детьми. Это возможность побывать вместе, собраться с друзьями и послушать концерт. Концерты будут проходить по всей республике», — сказал заместитель премьер-министра Татарии, отметив, что такие площадки стали «точкой притяжения для многих жителей».

Говоря о концертной программе, которая запланирована на стадионе «Казань Арена», то Лейла Фазлеева подчеркнула, что «мероприятие является масштабным, серьёзным с точки зрения организации», что требует и соответствующих, повышенных, мер безопасности. Она призвала жителей и гостей Казани «воздержаться от больших сумок и чемоданов, чтобы легче было пройти досмотр», а также воздержать «от проноса жидкостей, это опять-таки связано с тем, чтобы была обеспечена безопасность мероприятий, в том числе связанное с употреблением алкоголя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии выбирают депутатов регионального парламента. В Казани избиратели, которые посетили участки, получают браслеты «Я проголосовал», который даёт право на бесплатное посещение концерта и проезд в общественном транспорте. В концерте примут участие ВИА «Волга-Волга», финалистка шоу «Песни» Назима, рэпер из Казани Slame, а также Диана Арбенина, группы «Ночные снайперы», «Любэ».