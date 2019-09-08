Казань, 8 сентября 2019, 15:13 — REGNUM Выборы — это «праздник и возможность побыть с семьёй». В Казани в связи с проведением масштабной концертной программой будут усилены меры безопасности. В связи с этим вице-премьер Татарии Лейла Фазлеева призвала жителей и гостей татарской столицы воздержать от проноса «больших сумок и чемоданов», а также жидкостей. Об этом она заявила в пресс-центре ЦИК Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Она подчеркнула, что «выборы всегда были праздничным мероприятиям», позволяя прийти на участок вместе с семьёй. Фазлеева отметила, что апробированная в регионе «технология «Я проголосовал!» «пользуется популярностью» у населения и «всегда бывает доброй».
Говоря о концертной программе, которая запланирована на стадионе «Казань Арена», то Лейла Фазлеева подчеркнула, что «мероприятие является масштабным, серьёзным с точки зрения организации», что требует и соответствующих, повышенных, мер безопасности. Она призвала жителей и гостей Казани «воздержаться от больших сумок и чемоданов, чтобы легче было пройти досмотр», а также воздержать «от проноса жидкостей, это опять-таки связано с тем, чтобы была обеспечена безопасность мероприятий, в том числе связанное с употреблением алкоголя».
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии выбирают депутатов регионального парламента. В Казани избиратели, которые посетили участки, получают браслеты «Я проголосовал», который даёт право на бесплатное посещение концерта и проезд в общественном транспорте. В концерте примут участие ВИА «Волга-Волга», финалистка шоу «Песни» Назима, рэпер из Казани Slame, а также Диана Арбенина, группы «Ночные снайперы», «Любэ».