Новосибирск, , 15:11 — REGNUM Остаётся меньше часа до закрытия избирательных участков в Новосибирской области. Ровно в 20:00 (время местное) голосование по 30 избирательным кампаниям, в том числе на выборах мэра Новосибирска, будет завершено.

Урны для голосования Vladizbirkom.ru

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 23:00 (время местное) состоится брифинг избирательной комиссии Новосибирска. Члены избиркома озвучат первые итоги выборов.

Следующий брифинг состоится в 4:00 9 сентября.

Напомним, явка на выборах мэра Новосибирска к 18:00 составила 16,81% или 199 571 человек, что почти в два раза ниже явки на выборах новосибирского градоначальника 6 апреля 2014 года — 28,69%.