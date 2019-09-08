Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Кандидата в президенты Соединенных Штатов Берни Сандерс обвинили в желании сокращать рождаемость в бедных странах путем пропаганды абортов, об этом 8 сентября сообщает телеканал Fox News.

В действительности политик лишь заявил, что женщины в бедных странах должны иметь право самим решать оставить ребенка или нет, для этого они должны иметь доступ к специальным медицинским услугам, в том числе и абортам.

Однако ряд СМИ поспешили обвинить представителя Демократической партии в расизме и приверженности евгенике.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года, кандидат от демократов пока не определился, эксперты отмечают, что им с наибольшей степенью вероятности станет бывший вице-президент Джо Байден.

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