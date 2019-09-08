Новосибирск, , 16:00 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 20:00 закрылись все 620 избирательных участка. Сегодня, 8 сентября, в регионе проходили 30 избирательных кампаний, в том числе выборы мэра Новосибирска и главы Филипповского сельсовета Ордынского района.

Основное внимание было сосредоточено на выборах мэра Новосибирска. В избирательных бюллетенях были имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).

Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 (время местное) составила по данным избиркома 19,13% (227 239 человек). Это ниже явки на выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 28,69%.

Затраты на выборы градоначальника из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей, в том числе на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов было потрачено 17,5 млн рублей. Системами были оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов, электронными устройствами подсчёта голосов — 312 избирательных участка.

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