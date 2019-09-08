Калининград, , 15:02 — REGNUM В Калининградской области проходят основные и дополнительные выборы депутатов окружных советов в девяти муниципальных образованиях. Работают 48 избирательных участков.

По состоянию на 12 часов наиболее активно голосуют избиратели в Краснознаменском городском округе — 29,67%, в Янтарном городском округе — 17,19%, в Неманском городском округе — 16,06%.

В муниципальных выборах в области 8 сентября 2019 года смогут принять участие 47 тысяч избирателей, из которых впервые голосующих 18-летних избирателей — 682 человека.

Активность избирателей по городским округам составила:

*Озерский городской округ — 13,98%

*Светловский городской округ — 10,89%

*Янтарный городской округ — 17,19%

*Багратионовский городской округ — 8,45%

*Гвардейский городской округ — 10,95%

*Краснознаменский городской округ — 29,67%

*Ладушкинский городской округ — 13,65%

*Пионерский городской округ — 9,31%

*Неманский городской округ — 16,06%