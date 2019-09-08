Москва, , 15:02 — REGNUM «Карта нарушений» незарегистрированного движения «Голос» работает в одностороннем порядке. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы по выборам Игорь Борисов.

Он напомнил, что участники избирательного процесса уже неоднократно обращали внимание, что «Карта нарушений на выборах» неоднократно дискредитировала себя на многих выборах.

Большинство сообщений на карте не отображают действительные события, а некоторые сообщения, указывающие на нарушения со стороны оппозиционных кандидатов, исчезают с карты бесследно.

«Что делают коллеги из «Голоса»: сбор сообщений — это полезно. Но как они это делают, называя все сообщения «нарушениями», это неправильно, не обоснованно, порочно и попахивает неким политическим заказом», — сказал Борисов.

Обилие фейковых сообщений о нарушениях, которых в реальности не наблюдается, дезориентируют и дискредитируют избирательную систему и мешают работе наблюдателей, отметила исполнительный директор движения «Корпус «За честные выборы» Алена Булгакова.

«Мы всегда слышим от коллеги из «Голоса», что на «Карте нарушений на выборах» публикуются абсолютно все сообщения, что модерации на сайте нет, что любой гражданин, обративший внимание на нарушение избирательного законодательства, может направить информацию и она будет опубликована. Каково же было наше удивление, когда мы обратили внимание на неоднократные исчезновения сообщений, которые подтвердились в реальности и наши наблюдатели с ними работали», — рассказала Булгакова.