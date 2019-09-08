Азов, Ростовская область, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области продолжают работу 297 избирательных участков. Жители Азова, Батайска и Таганрога формируют новый состав городских дум. Примечательно, что азовчане в текущем году голосуют более активно, чем на выборах депутатов Азовской городской думы шестого созыва 14 сентября 2014 года.

Так, в списки было включено более 63 тыс. азовчан. К 10:00 явка в 2014 году составила 3,53%, в 2019 году — 5,65%. К полудню число проголосовавших в 2014 году составила 12,12%, в 2019 году — 12,66%.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в 14 донских муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов.

На всех избирательных участках дежурят спасатели, организована работа наблюдателей.

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