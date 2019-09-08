Новосибирск, , 14:56 — REGNUM Среди районов Новосибирска по явке избирателей на выборах мэра города по-прежнему лидирует Советский район — к 18:00 здесь проголосовали уже 21,12% избирателей или 21 156 человек. На втором месте Железнодорожный район с 19,96% или 8 905 человек. На третьем — Центральный район с 19,58% или 10 885 избирателями.

Меньше всего до избирательных участков добралось жителей Ленинского района — 15,33%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска составила к 18:00 (время местное) 16,81% или 199 571 человек. На выборах новосибирского градоначальника в 2014 году явка к этому времени составляла 28,69%.