Иркутск, , 14:55 — REGNUM В Иркутской области, где явка на большие муниципальные выборы по состоянию на 18:00 местного времени лишь ненамного превысила 20%, активисты местного отделения партии «Единая Россия» свидетельствуют о разнообразных нарушениях законодательства о выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, из официальной информации иркутских единороссов следует, что в Единый день голосования предвыборную агитацию вели за действующего мэра Боханского района осуществляли сразу в двух муниципальных образованиях района.

«Первый инцидент произошел в селе Тараса. Там, по словам наблюдателей, два сотрудника районной администрации сегодня, 8 сентября, около 12:00 проводили предвыборную агитацию среди сельских жителей. Населению навязывали необходимость голосовать за действующего мэра района Сергея Середкина», — сказано в сообщении единороссов.

Ещё один факт имел место в селе Буреть. Как сообщается в жалобе, там глава села Александр Ткач проводил предвыборную агитацию посредством телефонных звонков жителям.

Напомним, в единый день голосования в Приангарье одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона.

Также сайт иркутских единороссов 8 сентября сообщил о фактах подвоза избирателей, зафиксированных наблюдателями «Единой России» в Шелеховском районе Приангарья. Речь идёт о трёх муниципалитетах данного района: селе Введенщина, деревне Баклаши и поселке Большой Луг. Полиция проводит проверку.

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