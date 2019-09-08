Горно-Алтайск, , 14:55 — REGNUM К шести часам вечера по местному времени явка на выборах в Республике Алтай составила около 44,5% (к 15:00 явка составила 37,7%). Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Таким образом, разрыв с результатами прошлых выборов увеличивается. Напомним, к 18:00 14 сентября 2014 года своё избирательное право успели реализовать 46,5% жителей.

Как ранее опасались алтайские чиновники, явка может оказаться низкой из-за хорошего урожая шишек. Многие местные жители отправились не на избирательные участки, а на сбор шишек.

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