Сухум, , 14:52 — REGNUM Правонарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента Абхазии на данный момент не зафиксировано, передает 8 сентября заявление министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В целях обеспечения порядка в районах избирательных участков и на участках голосования задействовано 700 сотрудников МВД.

8 сентября в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Рауль Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (22,91%). Оба кандидата уже проголосовали. По данным Центризбиркома, к 12:00 явка составила 19%. Выборы будут признаны состоявшимися, если будет преодолен порог явки — 25% голосов.

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