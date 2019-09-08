Севастополь, 8 сентября 2019, 14:46 — REGNUM В Севастополе на избирательном участке произошёл пожар, здание пока обесточено, но КОИБы работают. Об этом 8 сентября журналистам рассказал председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
По его словам, ведётся работа по восстановлению электроснабжения.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12:00, явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя составила более 12%.
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