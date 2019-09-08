Иркутск, , 14:42 — REGNUM Большие муниципальные выборы почти не интересуют жителей Иркутской области. По состоянию на 18:00 местного времени явка в регионе составила 24% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным сайта иркутских единороссов, по явке избирателей в Приангарье лидирует Бяандаевский район, там проголосовали 57,45% избирателей. Далее следуют: Катангский район (явка составила 55,94%) и Осинский район (почти 50,87%).

В Иркутске проголосовали 21,34% избирателей.

Напомним, в Единый день голосования, в Иркутской области одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. На 15:00 местного времени составила 18%.

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