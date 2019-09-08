Иркутск, , 14:34 — REGNUM Сайт иркутских единороссов 8 сентября сообщил о фактах подвоза избирателей, зафиксированных наблюдателями «Единой России» в Шелеховском районе Приангарья.

Судя по официальной публикации, речь идёт о трёх муниципалитетах данного района: селе Введенщина, деревне Баклаши и поселке Большой Луг. Во всех случаях автомобили Nissan QASHQAI, Honda Odyssey, подвозившие избирателей, неоднократно были замечены на избирательных участках.

«Также, неоднократно автомобиль Volkswagen Touareg подвозил на избирательный участок людей, что было отфиксировано наблюдателями от партии. Во время составления заявления наблюдателями в ОМВД России по Шелеховскому району выяснилось, что на указанный автомобиль Volkswagen Touareg в Единый день голосования ранее уже составлялся протокол, водитель дал показания», — поясняют единороссы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сегодня, 8 сентября, проходят большие муниципальные выборы. В регионе одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона.

Читайте также: Досрочное голосование в Приангарье: «Всё в норме»