Уфа, , 14:34 — REGNUM По состоянию на 15:00 в Башкирии в выборах приняли участие 42,65% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает ЦИК республики.

В Уфе в выборах приняли участие 33,35% граждан, средняя явка в города республики составила 35,93%. Избиратели в районах голосуют более активно — в пункты для голосования пришли 48,79% граждан.

На выборах главы региона в 2014 году к указанному времени показатель явки составил 47,56%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в единый день голосования работают 3434 избирательных участка. При этом 37 пунктов для голосования открыты в местах временного пребывания граждан. В списки для голосования внесены 3,049 млн жителей республики.