Красногорск, , 14:32 — REGNUM В Московской области поступили данные о первых нарушениях на выборах в советы депутатов городских округов. Как заявил председатель Мособлизибиркома Илья Березкин, на данный момент насчитывается шесть обращений, сообщает «РИАМО».

Так, один из избирателей пришёл на участок в Московской области с целью проголосовать за кандидата на выборах в городскую думу Москвы. Ещё один житель области хотел проголосовать за муниципального депутата в Красногорске, хотя в 2019 году выборов в местную думу нет.

Также в Мособлизберком поступило два обращения о возможных вбросах бюллетеней в Орехово Зуеве и Сергиевом Посаде. Однако Березкин отметил, что официально эти жалобы оформлены не были.

«Речь якобы о нарушениях в голосовании или так называемых вбросах в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве. В настоящий момент мы с ними держим связь. Туда выехал наряд полиции. В соответствие с законом мы опечатали урны. Выставлены новые ящики голосования», — заявил он.

Напомним, в 31 муниципалитете Московской области проходят выборы в советы депутатов городских округов. На 584 мандата претендуют 2,5 тыс. кандидатов.

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