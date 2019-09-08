Симферополь, , 14:32 — REGNUM В 2014 году на выборах первого созыва депутатов Госсовета Республики Крым на 12.00 проголосовало большее количество избирателей, чем в этот раз. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.

«Напомню, на 12:00 местного времени в Крыму проголосовали 213 444 граждан — 14,43% от включенных в списки 1,479 млн избирателей. На выборах парламента Крыма первого созыва в это же время явка составила 22,13%», — уточнил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12.00 в Крыму наиболее высокая явка на выборах в парламент республики зафиксирована в Нижнегорском районе полуострова — 23,08%, меньше всех избиратели голосуют в Кировском районе — 7,79% избирателей.

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