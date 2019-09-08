Симферополь, 8 сентября 2019, 14:32 — REGNUM В 2014 году на выборах первого созыва депутатов Госсовета Республики Крым на 12.00 проголосовало большее количество избирателей, чем в этот раз. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12.00 в Крыму наиболее высокая явка на выборах в парламент республики зафиксирована в Нижнегорском районе полуострова — 23,08%, меньше всех избиратели голосуют в Кировском районе — 7,79% избирателей.
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