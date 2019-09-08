Новосибирск, , 14:25 — REGNUM За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах мэра Новосибирска составила16,81% или 199 571 человек, сообщает горизбирком.

Отметим, что на выборах новосибирского градоначальника 6 апреля 2014 года явка избирателей к 18:00 (время местное) составляла 28,69%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель избирательной комиссии Новосибирска Татьяна Краткая признала, что явка на выборах мэра «очень низкая». Однако она надеется, что «люди, съездив за город, выкопав картошку, успеют до 20:00 часов прийти и сделать свой выбор».

Напомним, что избирательные участки в Новосибирске закроются в 20:00 (время местное)

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