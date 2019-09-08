Москва, , 14:25 — REGNUM Незарегистрированному движению «Голос», которое контролирует электронный проект «Карта нарушений», где якобы фиксируются нарушения на текущих выборах, доверять нельзя. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью «ФедералПресс».

«Голос» заявляет, что в этом голу в единый день голосования нарушений было зафиксировано якобы значительно больше, чем в прошлом году. Однако общественные палаты и избирательные комиссии, анализируя сообщения об этих «нарушениях» приходят к выводу, что информация предоставляется недостоверная.

Более двух третей сообщений на «Карте нарушений голоса» не являются нарушениями выборного законодательства. Оставшаяся треть — мелкие нарушения, которые практически сразу устраняются.

Данилин обратил внимание, что большая часть нарушений на «Карте» фиксируется в Москве. Он считает, что сообщения о нарушениях пишут оппозиционные кандидаты, которых либо не допустили к выборам, либо они имеют мало шансов на победу. Он напомнил, что на прошлых выборах в Мосгордуму ничего подобного не было и «никого эта Мосгордума не интересовала».

«Доверять «Голосу» нельзя. Во-первых, это ангажированная организация и ангажированность ее понятна. Во-вторых, даже если мы учитываем сообщения о нарушениях, которые поступают, то нельзя не обратить внимание, что львиная доля нарушений, зафиксированных сторонниками «Голоса», приходится на Москву, где проживают эти вот кандидаты, которые ходят и сами и пишут все жалобы», — сказал эксперт.