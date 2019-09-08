Владикавказ, , 14:25 — REGNUM В Северной Осетии явка на избирательных участках во Владикавказе к полудню составила 12,5%, что составляет около 30 тыс. человек, включенных в списки для голосования, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в ЦИК Северной Осетии.

Напомним, в столице РСО-Алании в единый день голосования выбирают новый состав собрания представителей. В седьмой созыв горсобрания будут избраны 32 депутата. На их места претендуют более 200 кандидатов от восьми политических партий.

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