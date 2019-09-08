Москва, , 14:18 — REGNUM Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве столкнулся с проблемой кодификации так называемых «фейковых» сообщений о нарушениях якобы имевших место на тех или иных избирательных участках. Об этом заявил глава штаба Алексей Венедиктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наш штаб мониторит «Карту нарушений» раз в два часа, — сказал Венедиктов. — Мы утром сегодня взяли, посмотрели и проверили все. И выяснили, например, что была жалоба на то, что на одном участке были неправильно записаны фамилии людей с надомным голосованием. Мы начали выяснять. Выяснили что это не так. А потом выяснили, что это было вчера и что уже это поправлено. Это фейк или нет? Как кодифицировать? Мы проверяем каждую историю».

Кроме того, Венедиктов рассказал, что им пришло сообщение, что на одном из участков имело место удаление избирателя с участка.

«Для нас удаление с участка — это серьёзно, — подчеркнул Венедиктов. — Мы стали прокручивать видеозапись. И действительно и мы видим, как на экране два рослых росгвардейца выносят женщину с участка. Мы прокрутили на минуту назад и увидели, что они же ее и вносили, так как у нее сломана нога».