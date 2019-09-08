Новосибирск, , 14:18 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Новосибирска Татьяна Краткая назвала явку на выборах мэра Новосибирска очень низкой. Но она надеется, что до закрытия избирательных участков ситуация изменится.

«На мой взгляд, явка действительно очень низкая, потому что если сравнивать 2014 год — пять лет назад, то на 14:00 часов явка была уже 18,6%. Такие явки, как правило, бывают у нас на дополнительных выборах, когда проходит не массовое голосование, а по какому-то конкретному округу. И в эти периоды бывают вот такие низкие явки, — отметила Краткая в интервью «Вестям Новосибирск». — Можно и с погодой связывать, и как мне сообщили, сегодня открылся охотничий сезон охоты — охотники уехали. Может быть стечение всех обстоятельств сказывается на ходе голосования. Я надеюсь, что люди, съездив за город, выкопав картошку, успеют до 20:00 часов прийти и сделать свой выбор».

Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03%.