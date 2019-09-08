Ставрополь, , 14:17 — REGNUM Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 12:00 составила 24,27%. Как отметили в избиркоме края, это почти вдвое выше, чем на предыдущих выборах главы Ставрополья в 2014 году.

Отметим, что за два часа, с 10:00, показатели по явке в Ставропольском крае выросли втрое. На 10:00 явка по краю составляла около 9%.

Напомним, выборы губернатора Ставропольского края в 2014 году состоялись при явке избирателей 47,88% от общего числа зарегистрированных на день выборов избирателей.