Симферополь, 8 сентября 2019, 14:16 — REGNUM В Крыму не было никаких нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Евпатории здания администрации города и местного отделения партии «Единая Россия» облили краской и исписали нецензурными выражениями.
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