Симферополь, , 14:16 — REGNUM В Крыму не было никаких нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.

«Всё спокойно, никаких существенных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, не определяются. На особом контроле — обеспечение безопасности членов участковых комиссий и избирателей. Обстановка на участках спокойная», — отметил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Евпатории здания администрации города и местного отделения партии «Единая Россия» облили краской и исписали нецензурными выражениями.

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