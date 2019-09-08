Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Свердловской области информационный центр региональной избирательной комиссии принял 77 обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Большинство обращений поступили от избирателей Екатеринбурга, где в Орджоникидзевском одномандатном округе проходят довыборы в региональное Заксобрание.

«Три обращения зафиксированы по неверному оформлению заявления о голосовании по месту нахождения и отсутствие избирателей в списке избирателей. Нарушений не выявлено», — уточнили в пресс-службе избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский избирком опубликовал данные о явке избирателей на 15:00 по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале представили данные на 15:00 о явке на довыборах в Госдуму