Благовещенск, , 14:17 — REGNUM Участки для голосования в Приамурье завершили свою работу в 20:00 по местному времени (14:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приамурье завершился единый день голосования — избирательные участки закрылись, начался подсчёт результатов голосования. По опубликованным ранее данным явка в Приамурье бьёт рекорды — по состоянию на 18:00 избирательные участки на выборах депутатов Благовещенска посетило 15,08% избирателей, тогда как во время выборов в 2014 году явка к этому времени составила 23,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборная кампания в Приамурье отметилась большим количеством жалоб на работу избирательных участков.