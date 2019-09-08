Чита, , 14:09 — REGNUM В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирали губернатора, завершено голосование. В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки.

Всего сегодня в регионе работали 926 участков. Начинается подсчёт голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на губернаторский пост в Забайкалье претендуют Юрий Гайдук (КПРФ), Елена Краузе («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Осипов (самовыдвижение), Вячеслав Ушаков («Патриоты России»), Яна Шпак («Партия роста»).

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