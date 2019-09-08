Москва, , 14:09 — REGNUM Замечания, касающиеся хода выборов, которые даёт движение «Голос», на 99% конструктивны и полезны, считает глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом он заявил 8 сентября на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы с самого начала пригасили «Голос» в штаб. И в электронный, и в неэлектронный. Я напомню, что Георгий Мельконьянц был главой избирательной комиссии на электронных тестах. Более того, «Голос» направил во все три комиссии своих наблюдателей. Мы с «Голосом» сотрудничаем и внимательно относимся к его замечаниям. Тем более что они на 99% конструктивны и полезны», — сказал Венедиктов.

В свою очередь сопредседатель движения «Голос» Георгий Мелконьянц, отвечая на вопрос касающийся достоверности информации, которую дает так называемая «Карта нарушений», сказал, что она существует с 2010 года, и что её основная цель — это аккумуляция сообщений от наблюдателей и избирателей.

«Это не истина в последней инстанции. Эта информация размещается с целью проверки, — сказал он. — В том числе и общественным штабом и избирательными комиссиями. В 2016 году Центризбирком делал карту решений на основе нашей карты нарушений. Достаточно много проблем решается в профилактическом режиме. То есть сообщение появляется на карте, избирательная комиссия мониторит и устраняет. Конечно, есть и провокаторы, которые специально размещают не соответствующую действительности информацию».