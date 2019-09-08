Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM К 12 часам дня по московскому времени, то есть за четыре часа с момента открытия избирательных участков в Петербурге, на выборах губернатора Северной столицы проголосовали 249 830 человек.

Избирательные бюллетени в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, к 12:00 явка составила 6,61% от общего числа избирателей, сообщили в Горизбиркоме Санкт-Петербурга.

По данным комиссии, наибольший процент явки к полудню зарегистрирован в периферийных и малонаселенных Кронштадтском и Курортном районах, а также на Петроградской стороне в центре Петербурга.

Напомним, по данным на 10 утра явка составляла 1,86%